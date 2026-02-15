Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los clubes mas destacados de la región patagónica no duermen ni mucho menos y preparan con la suficiente antelación las incorporaciones en sus estructuras para la temporada 2026 que ya está encima, y por ello en los últimos días se han dado un montón de noticas referidas al tema.

La incorporación de jugadores aprovechando el receso antes del inicio de los torneos oficiales, ha provocado una serie de movimientos que vale la pena destacar para mostrar como se van armando las estructuras para este año, donde se destaca la incorporación de Mariano Velázquez que pasa del Club Bancruz al Club Boca Río Gallegos como una de las novedades de la semana, mientras que la institución bancaria no se ha quedado atrás con esto de nuevos valores.

Por ello aparece confirmada la incorporación definitiva para la temporada de Maximiliano “Pipi” Diaz en las filas bancarias y la ratificación del efectivo Matías Portillo también en las filas del equipo, lo que seguramente redundará en beneficio para el fútbol de la ciudad con todas estas nuevas incorporaciones, a lo que no es ajeno el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Esta semana se anunció la concreción para esta temporada, de Gastón Barrientos, valor importante para los aeronautas, y de Fausto Viegas, Gabriel Toledo y René Billalba, lo que de alguna manera confirma el interés de los comodorenses por mantener un nivel de juego realmente importante.

Por otro lado, consultado algunos allegados al Atlético Boxing Club que ha licenciado a todo el plantel luego del retorno desde Cipolletti, solo Fabricio Bórquez queda firme en el equipo, siendo uno de los últimos en incorporarse, mientras que en el seno de la comisión de fútbol se habla de la posibilidad de que retornen Marcelo “Chelo” Rodríguez y Quiroz, quienes podrían volver a utilizar la albiverde en el torneo local si es que se llega a un acuerdo que les guste a las dos partes.

Finalmente los albiverdes aplauden el buen trabajo que viene haciendo uno de sus ex jugadores nacido en las inferiores del club como Matías Muñoz, quien luego del ascenso logrado con Gimnasia de Mendoza, debutó nada menos que en Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier López frente a Deportivo Madryn, integrando las huestes del sabalero en el medio campo.