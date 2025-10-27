Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección de la cuenca carbonífera de Futbol de salón (Futsal), viaja a la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones, donde disputará el torneo nacional de selecciones que tiene lugar en esa ciudad del norte argentino.

El equipo saldrá por tierra en transporte hacia el norte, donde deberá enfrentar a el equipo de Rosario, a Río Grande y a Santiago del Estero, tres de los mas fuertes que estarán presentes en el evento, como aclaró el referente Marcelo Genassi.

El equipo está conformado por los jugadores Nolan Godoy, Enzo Cortez, Alan Márquez, Maximiliano Rodríguez, Jeremías Ávila, Daniel Ormeño, Lautaro Pérez, Carlos Ringmacher, Axel Muñoz, Leonel Páez, Dylan González, Gonzalo Cáceres y Nehuen Matus con el técnico Andrés Galleguillo.

El Handball de 28 a Mendoza

La Escuela de Handball de 28 de Noviembre esta arribando al sur de la provincia de Mendoza donde en San Rafael, disputará el torneo nacional de menores y cadetes.

Hoy a las 14 horas en el polideportivo nro. 2 de San Rafael se enfrentará al equipo de Nahuel Huapi de Bariloche, luego lo hará frente a CEF 83 de Bahía Blanca y finalmente enfrentará en la fase regular a Independiente de Chivilcoy.