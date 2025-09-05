Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires se disputa el primer torneo nacional de Hockey sobre patines y allí esta presente el Glaciar Patín Hockey de El Calafate, disputando el primer torneo federal de la especialidad, en las instalaciones del club Huracán.

El torneo está organizado por el Comité Nacional de Hockey Patín y cuenta con representación de las provincias de Buenos Aires, la Rioja, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Neuquén, Río Negro, San juan, Mendoza y Santa Cruz con el equipo calafateño en pleno.

Dicho plantel es dirigido por Javier Limia y lo componen Franco Alagastino, Pablo Ramírez, José Ramón Suarez, Ezequiel Moran, Tomás Límia, Nicolás Suarez, Tomás Franco, y acompañan Leandro Alagastino y Jorge Ramírez, quienes vienen entrenando periódicamente en el gimnasio “Palos Gruesos” de El Calafate en los últimos meses, el la búsqueda de poder realizar un buen papel en esta oportunidad.