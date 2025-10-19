Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, una delegación del Club Unión Santacruceña de Río Gallegos viajó a El Calafate, pero al menos una docena de niños no pudo trasladarse a Córdoba para participar del certamen deportivo. Al llegar al aeropuerto, la delegación descubrió que varios pasajes no existían, transformando el sueño de participar en la 26ª edición de “Juguemos Todos” en una odisea para las familias y los menores.

Las familias denunciaron que la agencia contratada, a nombre de Marcela Godfrid, habría cometido una estafa. Durante la tarde-noche, los padres se hicieron presentes en el domicilio de la propietaria, mientras la comunidad local, comerciantes y personal del aeropuerto brindaban apoyo, alojamiento y comida para los chicos afectados.

El Gobierno de Santa Cruz repudió la estafa

La Secretaría de Estado de Turismo de la Provincia de Santa Cruz manifestó su “enérgico repudio” al accionar de Marcela Godfrid, quien no cuenta con autorización legal para desarrollar actividades vinculadas a la prestación de servicios turísticos en la provincia y no figura registrada ni habilitada en el Registro Provincial de Actividades Turísticas.

El organismo advirtió a la población sobre la importancia de contratar únicamente prestadores turísticos habilitados y de verificar siempre que las personas o agencias estén debidamente registradas. Para consultas sobre habilitaciones vigentes, la Secretaría de Turismo dispuso los contactos: (02966) 437447 / 422702 y turismo.fisca@gmail.com.

Regreso a casa

El episodio, que encendió la solidaridad de vecinos, comerciantes y del personal del aeropuerto, terminó con los menores de Santa Cruz de regreso a casa y con otro grupo todavía en suelo cordobés, a la espera de la resolución final.

“Los chicos que estaban en Calafate llegaron anoche a las 23.30 al club; ya están en sus casas”, explicó Claudio Leyenda, presidente de Unión Santacruceña.

Sobre los menores que permanecen en Córdoba, señaló que los padres gestionan la habilitación de pasajes de regreso. “Los que están en Córdoba, hay padres que están hablando con la señora y dicen que el domingo les habilita los pasajes de vuelta para que regresen el lunes 20. Estamos esperando; si no, estamos trabajando un plan B para traerlos, que ya casi lo tenemos resuelto”, señaló.

Andrea Miranda, madre de uno de los chicos, relató que al llegar al aeropuerto se dieron cuenta de que varios pasajes no habían sido emitidos, lo que obligó a la comunidad a intervenir para garantizar seguridad, alojamiento y alimentación de los menores.

A pesar del contratiempo, Leyenda remarcó que la experiencia deportiva no se pierde: Unión Santacruceña compite en Futsal AFA y en la Liga Sur, priorizando valores y pertenencia. La institución ya trabaja para reprogramar experiencias fuera de Río Gallegos en 2026, asegurando que los chicos sigan creciendo deportiva y personalmente.