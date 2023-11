El golfista estadounidense Tiger Woods anunció que no tiene intenciones de retirarse

La leyenda del golf estadounidense Tiger Woods afirmó hoy que no tiene intenciones de abandonar la actividad, ya que ama competir y considera que puede seguir ganando torneos pese a cumplir 48 años el mes próximo.

"Me encanta competir y jugar. Extraño estar aquí con los muchachos", dijo el 15 veces ganador de Majors en una conferencia de prensa antes del inicio del Hero World Challenge, en Bahamas.

Woods adelantó que para 2024 se propuso como objetivo participar en un torneo al mes, habiendo dejado atrás la lesión en el tobillo izquierdo que lo tuvo a maltraer.

"Lo que me motiva es que me encanta competir. Llegará un momento, aún no lo he entendido del todo, en el que no podré volver a ganar y cuando llegue, me iré", dijo Woods en su primera aparición pública ante los medios. desde el Masters de abril, señaló el sitio Sport Desk.

El quíntuple vencedor del Master de Augusta tuvo que ser operado en abril de este año para aliviar las molestias que padecía en el tobillo izquierdo tras el accidente automovilístico que protagonizó en 2021. (Télam)