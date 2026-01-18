Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El grupo de running Team las Águilas realizó este domingo por la mañana un último entrenamiento junto con el atleta Gastón Rivarola. Este encuentro forma parte de la preparación final antes de viajar a Comodoro Rivadavia, donde se disputará la 60ª edición de la Corrida Internacional del Diario Crónica, el próximo sábado 24 de enero de 2026.

Con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa, Gastón Rivarola, Romina Gonzáles, Yamila Ojeda y Carolina Vega correrán los 11 kilómetros del tradicional circuito, representando a Santa Cruz. De manera independiente, también dirán presente en la competencia Alberto Márquez, Stefano Musitano y Elvis Cárdenas.

La actividad tuvo lugar el domingo 18 de enero a las 10:30, en la Plaza San Martín, y reunió a atletas con diferentes niveles de experiencia, en una práctica característica del running que prioriza el ritmo personal y la constancia.

Para entender la jerga de los corredores, un fondito es una actividad donde cada uno va a su ritmo. Son entrenamientos que suelen abarcar entre 5 y 7 kilómetros, aunque quienes recién se inician pueden comenzar con 3 kilómetros. “Lo importante es sentirse bien después de un entrenamiento y poder prepararse progresivamente para una carrera”, remarcó Rivarola.

Las voces del team: correr como experiencia colectiva

Entre quienes se sumaron al entrenamiento estuvo Lucy, jugadora de handball, que vivió su primer día de running con el grupo y completó 6 kilómetros.

“Vine a acompañar a mi mamá y a ver cómo es el grupo. Pensé que iba a ser más fácil, lo subestimé. Me gusta el grupo, se acompañan todos, son muy amigueros”, contó.

Alejandro, integrante del team desde hace tres semanas, también compartió su experiencia. Viene de correr la San Silvestre de Río Gallegos en la distancia de 3,5 km.

“Empecé para cumplir una meta aeróbica y para despejarme. Esto te conecta con la naturaleza, con las personas, compartís momentos. Y eso es lo más hermoso”, expresó.

Lily, quien forma parte de Team Las Águilas desde 2016, alentó a quienes desean iniciarse en el running.

“Que le pongan ganas, porque este deporte es salud y te despeja mucho la cabeza. En mi caso es mi cable a tierra. Soy emprendedora, tengo mi emprendimiento de lencería y también me doy mi tiempo para hacer esto”, señaló.

Por su parte, Mariana, con experiencia en competencias fuera de la provincia, recordó una carrera que disputó en Asunción.

“Entrenamos todo el invierno. Acá cuesta bastante salir a entrenar, pero cuando tenés un objetivo lo hacés por amor propio y por salud. Es clave la hidratación, la alimentación y el descanso, y no saltearse los entrenamientos. Todo se disfruta: la previa y el durante”, afirmó, destacando además que pudo vivir la experiencia viajando con su familia.

Cómo sumarse al running en Río Gallegos

Quienes estén interesados en comenzar a entrenar pueden contactar a Gastón Rivarola a través de Instagram (@coachgastonrivarola) o en Facebook: Gastón Rivarola (Coach).