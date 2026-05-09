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“Por primera vez en nuestro club llegan las clases de Acrobacia en Telas. Una propuesta artística y deportiva para desarrollar fuerza, flexibilidad, coordinación y expresión corporal en un ambiente divertido y seguro” destacaron desde la cuenta oficial de la institución celeste.

El lugar donde se desarrollarán las clases de esta nueva disciplina será en el salón de la confitería del Natatorio “Wenesalo Peisici”, ubicado en la calle Piedrabuena 299.

“Este año cumplo 15 años dando clases de acrobacia aérea en tela en distintos puntos de la ciudad, formando alumnos y también capacitando profes. De alguna manera, muchos de los espacios que hoy existen en Río Gallegos tienen relación con ese recorrido y el crecimiento que fue teniendo la actividad a lo largo de los años, algo que me llena de orgullo” expresó la profesora Marianella Ortega.

Cabe señalar que las mismas estarán destinadas a niños desde los 3 años hasta adultos mayores y se dictarán de lunes a jueves dos veces por semana, pudiendo elegir entre lunes y miércoles o martes y jueves.

Los horarios dependerán de las edades. Para los niños de 3 a 5 años las clases se dictarán de 17:30 a 18:30 horas. De 6 a 9 años, de 18:30 a 20 horas. De 10 a 14 años de 20 a 21:30 horas y para los mayores de 15 años el horario será de 21:30 a 23 horas.

“Actualmente damos clases a partir de los 3 años, para niños, adolescentes y adultos, sin límite de edad y en todos los niveles: principiantes, intermedios y avanzados. No hace falta tener experiencia previa, ya que en clase trabajamos progresivamente todas las condiciones físicas necesarias para desarrollar la disciplina” indicó Marianella.

Por último, agregó que “estamos inaugurando este nuevo espacio en la ex confitería del natatorio del Club Hispano, un lugar hermoso que nos tiene con muchas expectativas y ganas de seguir haciendo crecer esta actividad que combina lo artístico, lo deportivo y también lo lúdico, especialmente para los más chicos. Invitamos a toda la comunidad a sumarse y animarse a probar. La acrobacia aérea en tela es una disciplina para disfrutar, aprender, superarse y compartir”.

Quienes deseen inscribirse o tener más información, podrán comunicarse al teléfono 2966-435983 o bien acercarse directamente al Natatorio. Resulta importante destacar que desde la institución advirtieron a la comunidad que los cupos son limitados.