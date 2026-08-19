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El equipo de Hispano Americano de Hockey (+30) volvió de disputar la fecha de la Liga Santacruceña en El Calafate, con muy buenos resultados, donde se destacan tres victoria y dos empates en una división muy competitiva en el hockey santacruceño.

Así luego de empatar con sus eternas rivales del Boxing Club en un gol por lado, vencieron al equipo de Poplars por 5 a 0 para rematar con otra victoria consecutiva al ganarle a Calafate Hockey por 4 a 3 y enfrentar a Calafate Rugby que era un poco mas complicado pero a quien vencieron por 7 a 5 en un duro encuentro muy disputado por ambos lados.

Sobre el final de la participación celeste, las chicas se midieron con El Chalten en uno de los encuentros mas reñidos del fin de semana, para empatar en dos goles por lado y traerse un fin de semana de mucho hockey pero fundamentalmente de muy buenos resultados y volver en calidad de invictas lo que no es tan sencillo.