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Río Gallegos respira hockey. El Atlético Boxing Club vuelve a abrir las puertas de su casa para recibir la vigésima edición del Torneo Austral, una competencia que ya forma parte del calendario deportivo patagónico y que reúne a clubes de distintas localidades en tres jornadas cargadas de acción.

El certamen comenzó este viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25 en el Polideportivo del “albiverde”, ubicado sobre la calle Provincias Unidas. Durante el fin de semana, los equipos competirán en Primera Damas, Sub-14 Damas y Primera Caballeros, con representantes de Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Río Grande.

En Primera Damas, Boxing Club e Hispano Americano representarán a la capital santacruceña junto con ADEFU y Yoppen, de Río Grande, El Calafate Rugby & Hockey Club y Deportivo El Chaltén. La categoría se disputará bajo el formato de todos contra todos y los dos equipos que sumen más puntos avanzarán a la final.

En Primera Caballeros, el anfitrión se medirá con Hispano Americano y Tercer Tiempo, ambos de Río Gallegos, además de Yoppen, de Río Grande, y El Calafate Rugby & Hockey Club. También habrá una fase clasificatoria de todos contra todos, antes del esperado cruce por el título.

Por su parte, Sub-14 Damas contará con seis equipos divididos en dos zonas. En el Grupo A estarán Yoppen, El Calafate Rugby & Hockey Club e Hispano Americano, mientras que en el Grupo B competirán Boxing Club, ADEFU y Río Grande.

Una vez concluida la fase clasificatoria, se disputarán las instancias decisivas, con cruces por los puestos finales y las medallas. En las categorías mayores, los dos mejores equipos de cada tabla buscarán el campeonato, mientras que en Sub-14 Damas la definición llegará después de las semifinales.

Tres días de partidos, representantes de distintas ciudades y un domingo reservado para las definiciones. Río Gallegos vuelve a ser el punto de encuentro del hockey pista regional, con el “albiverde” como anfitrión de una cita que celebra veinte ediciones y mantiene viva la pasión deportiva en la Patagonia.