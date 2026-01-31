Your browser doesn’t support HTML5 audio
El joven jugador Juan Carrasco que milita en el club Ferro de Puerto Deseado, viajará a España en los próximos días donde se probará en el Club Barcelona con miras a una futura participación.
Esto viene como consecuencia de unas clínicas que se dictaron en la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses de 2025 a cargo del club español, y donde Juan Carrasco fue seleccionado luego de haber sido observado por los técnicos españoles que concurrieron al evento, quienes lo invitaron a probarse en el club pero en España, por lo que la familia ha hecho un esfuerzo considerable para cumplir con esta premisa.-
En los próximos días el joven jugador santacruceño cruzará el océano para probar suerte en tierra catalana y demostrar lo aprendido y lo que pude aprender en materia de fútbol, por lo que tanto su familia como el mismo jugador están muy entusiasmados con el proyecto.
