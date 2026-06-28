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En el marco de una nueva jornada del programa Juegos en Comunidad, la Escuela Primaria Provincial N.º 44 fue escenario de una propuesta deportiva y recreativa centrada en la práctica del judo.

Durante la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los fundamentos de esta disciplina mediante juegos, ejercicios y técnicas básicas, en un ambiente pensado para el aprendizaje y la participación activa.

La iniciativa permitió que los niños y niñas se acercaran al deporte de una manera dinámica, promoviendo no solo el desarrollo físico, sino también valores esenciales como el respeto, la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo.

El programa Juegos en Comunidad continúa consolidándose como una herramienta de integración social, acercando diferentes disciplinas deportivas a los barrios y generando espacios de encuentro, inclusión y recreación para toda la comunidad.

Con este tipo de iniciativas, se reafirma el compromiso de fomentar hábitos saludables y fortalecer los vínculos comunitarios a través del deporte, brindando nuevas oportunidades para que chicos y chicas descubran y disfruten de distintas actividades deportivas.