El arquero de Deportivo Madryn Mauricio Nievas, quien el miércoles pasado sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de pretemporada, será derivado a Buenos Aires.
“El jugador continuará recibiendo las atenciones y tratamientos correspondientes en un centro especializado en Buenos Aires”, indicaron desde el club y mediante un comunicado este sábado.
Se espera que el traslado se concrete entre este lunes y martes para que pueda ser sometido a una cirugía cardíaca.
Según consignó ADN Sur el informe oficial detalló la presencia de “una arteria obstruida y otra inflamada, un cuadro que requiere una intervención a corazón abierto bajo control y seguimiento especializado”.
