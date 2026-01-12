Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arquero de Deportivo Madryn Mauricio Nievas, quien el miércoles pasado sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de pretemporada, será derivado a Buenos Aires.

“El jugador continuará recibiendo las atenciones y tratamientos correspondientes en un centro especializado en Buenos Aires”, indicaron desde el club y mediante un comunicado este sábado.

Se espera que el traslado se concrete entre este lunes y martes para que pueda ser sometido a una cirugía cardíaca. Según consignó ADN Sur el informe oficial detalló la presencia de “una arteria obstruida y otra inflamada, un cuadro que requiere una intervención a corazón abierto bajo control y seguimiento especializado”.