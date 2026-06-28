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El Club Boca Río Gallegos vivió una destacada jornada de karate con la realización de una clase especial que reunió a practicantes de todas las edades en un espacio dedicado al aprendizaje, la disciplina y el compañerismo.

La actividad contó con una importante participación de niños, jóvenes y adultos, quienes compartieron una tarde de entrenamiento en la que se fortalecieron aspectos técnicos de la disciplina.

Desde la institución destacaron el constante crecimiento que viene experimentando el karate, una disciplina que continúa sumando adeptos y consolidándose como una propuesta deportiva y formativa dentro del club. La convocatoria reflejó el interés de la comunidad por una actividad que no solo apunta al desarrollo físico, sino también a la formación de valores y hábitos saludables.

Tras el exitoso encuentro, desde Boca Río Gallegos renovaron la invitación a quienes deseen iniciarse en la práctica del karate o continuar perfeccionándose, recordando que las clases permanecen abiertas para nuevos alumnos.

Con este tipo de iniciativas, el club reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y la generación de espacios de inclusión, aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad.