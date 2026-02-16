Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando la práctica del fútbol se fue transformando en algo mas oficial que aquellos encuentros que el padre Crema hacía disputar en el Colegio Salesiano y que en realidad fueron el verdadero nacimiento de clubes y entidades de los primeros años, solo existían algunas instituciones dedicadas a la práctica del deporte.

En algunos registros aparece el Club del Progreso en 1898, el que era presidido por Ceferino Saenz aunque pareciera ser que era mas una institución social que una deportiva, aunque solicitaron un terreno al gobierno del territorio para construir su sede social y seguían existiendo en 1906, con otro expediente donde piden autorización para rifar un piano, pero por aquellos años nacían otros como el Club Atlético Recreativo Argentino y unos años después la Sociedad Sportiva de Río Gallegos.

Ya en los años 20 con en nacimiento del Atlético Boxing Club y del Hispano Americano en 1925 la organización deportiva fue tomando forma de otra manera, donde incluso algunos equipos de los que jugaban en el patio del Colegio Salesiano fueron tomando forma como instituciones, el Boxíng nacido del Belgrano incluso con sus mismos colores o el Hispano nacido del Olimpia, y en 1923 ya existía la Asociación de Foot-Ball de Río Gallegos que presidía Arturo Braga.

Por aquellos primeros años, había clubes como Independiente, Neptuno, el British y el Bristol, y después el Neutral, el Ciclista, el Club Estrella, el Sarmiento, Argentinos del Sur y el Chile entre otros, y la cuestión fue tomando forma a tal punto que en 1922 existieron seleccionados de Río Gallegos que representaron al pueblito frente a otros equipos como la selección de Punta Arenas (Chile) o contra la selección de Puerto Santa Cruz al poco tiempo.

Contra los chilenos se jugó por primera vez el 3 de febrero de 1922 donde se destacaron Augusto Grillo entre los locales y los chilenos Casich y Vargas y el 5 de abril de ese mismo año, la selección de Río Gallegos jugó contra la de Puerto Santa Cruz, con los locales con Darling, Caminos, Carrasco, Paarsman, B.Alvarez, J.Alvarez, Neira, Ranni, F.Darling, Fernández y A.Alvarez y los de Puerto Santa Cruz con Breet, Larrañaga, De Nicola, Ticó, Tourville, Lajús, F.López, Rodríguez, González, Doberty y J.López, ganando los visitantes por 3 a 2.

El partido se disputó en la cancha del “ex hipódromo”, un lugar muy especial que había sido una pista de carrera de caballos pero que contaba con una tribuna importante, por lo que delante de ella se construyó (marcó) una cancha de fútbol y de allí en mas a partir de 1920 se jugó “en la cancha del ex hipódromo”, como muestra la imagen.

El 7 de abril del año siguiente (1923), la revancha con los vecinos de Santa Cruz la ganó la selección de Río Gallegos en el mismo escenario, en esta ocasión con Noguera, Darling, Juan Ranni, José Filgueira, Eulogio Carrasco, Arturo Caamaño, Joaquín González, Julio Cañavette, Bartolomé Alvarez y Amador Alvarez, contra los visitantes con Breet, Doberty, Alonso, Alvarez, Ticó, Oscar Fenton, Arregui, Roque Crespo, Silva, Juan Rodríguez y Joaquín López.

Nombres que hoy repercuten en familias tradicionales del medio y que conforman la rica historia aún no escrita de la ciudad actual, y por ello el valor que tienen estos recuerdos de otro tiempo, que vivieron nuestros abuelos.

A partir de 1924 se comenzó a frecuentar con los equipos chilenos donde el Scout de Punta Arenas fue uno de los mas persistentes, y al poco tiempo aparece jugando contra los locales la representación de Independiente de Puerto San Julián el 15 de septiembre de 1929 o el 15 de diciembre de ese año, la selección de Puerto Natales, todos partidos jugados en la cancha del ex-hipódromo, cita obligada del fútbol local.

Estos primeros pasos del fútbol riogalleguense fueron dando el formato que luego caracterizó el nacimiento de la Liga de Foot- Ball y Atletismo de los años 30, e incluso formalizó también el nacimiento de la actual liga de Fútbol Sur en 1957, pero esta son otras historias a las que llegaremos de a poco, tratando de vivir cada instancia del nacimiento de la actividad deportiva como parte indisoluble de una sociedad en notable crecimiento en los últimos 120 años.