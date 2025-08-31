Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

16 nadadoras y nadadores de todo el mundo compitieron este sábado en la 38° Ohrid Swimming Marathon que exigió una distancia de 25 kilómetros en el lago Ohrid en Macedonia.

“Después de tres años, volví a ganar esta maratón. Esta vez la carrera tuvo un final inesperado, se suspendió por las condiciones climáticas cuando faltaban sólo 45 minutos para el final”, compartió el santacruceño Matías Díaz Hernández en sus redes sociales.

La prueba exigió 25 kilómetros de nado en lago Ohrid.

En la categoría masculina, la disputa era entre los italianos Mateo Furlán y Federico Tamborino y el argentino Matías Díaz Hernández. Finalmente, los tres fueron declarados ganadores.

El trofeo del primer puesto del nadador santacruceño.

Cabe recordar que en julio, el argentino tuvo una victoria histórica al lograr el primer puesto al completar los 32 kilómetros en la 71° edición de la Traversée internationale du lac St-Jean, en Canadá.

El último argentino en lograr un primer puesto había sido Guillermo Bertola, pero en una edición que excepcionalmente permitió el uso de traje.