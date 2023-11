El oficialismo define su fórmula y la oposición busca un "todos contra Riquelme"

(Por Eduardo Martinez) Con Juan Román Riquelme confirmado en la fórmula, el oficialismo de Boca Juniors definirá en los próximos días su lista para competir en las elecciones de diciembre, a las que la oposición aspira a llegar con absoluta unidad para disputarle el poder al ídolo xeneize.

"Yo creo que las elecciones en Boca se definen el 19 de noviembre y no el 2 del diciembre", dijo a Télam el candidato por "Boca La Causa", Jorge Reale.

Esa frase deja expuesta lo importante que puede ser para el futuro de Boca el balotaje para presidente de la Nación, donde de un lado estará Sergio Massa con "Uniòn por la Patria" en representación por el peronismo y otros aliados; y del otro Javier Milei por la "Libertad Avanza", apoyado por el ex presidente (de Boca y de la Argentina) Mauricio Macri, y la derrotada candidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Es que las elecciones xeneizes estaran marcadas por "la grieta", de un lado los anti Macri con el apoyo de sectores del peronismo y especialmente Sergio Massa; y del otro los anti Riquelme, vinculados al Macrismo, espacio que fue ampliamente derrotado en Boca por el ídolo "xeneize" en las elecciones del 8 de diciembre de 2019, tras ocho años de gestión de Daniel Angelici.

Más allá de que Macri acompañará en la fórmula a su delfín, Andrés Ibarra, la polarización en los comicios tiene dos nombres pesados en la historia xeneize: será la batalla final y cualquier coincidencia con la política nacional no es pura coincidencia.

Ibarra fue gerente general en el club de la Ribera con Macri como presidente, y también estuvo a cargo del Ministerio de Modernización cundo el empresario fue primer mandatario del país.

Según pudo averiguar Télam, todavía no hay nada resuelto en el oficialismo, y no está definido si Riquelme irá de cabeza de lista o en el segundo lugar.

"Todavía no hay nada, hay que esperar", dijo a esta agencia el actual a presidente Jorge Ameal, mientras sus otros compañeros de Comisión Directiva repetían el mismo discurso.

Pero los tiempos avanzan y cada vez falta menos para el 14 de noviembre, que es el último día para presentar las listas.

La actual dirigencia espera con ansiedad una reunión que será clave entre Ameal y Riquelme, que podría realizarse entre este viernes y el lunes 13 para determinar los pasos a seguir.

En el medio figura otro nombre, para estar en la posible dupla a candidato o vicepresidente, que es el de Ricardo Rosica, actual secretario general del club. También es el titular de la Fundación Boca Juniors.

La relación entre ambos esta lejos de ser buena y para muchos un acercamiento entre ellos sería fundamental para ir unidos a las elecciones. Rosica es hoy el dirigente más cercano a Riquelme, y el que siempre tiene las puertas abiertas del Boca Predio en Ezeiza.

Otro que puede entrar en la discusión, pero como vice presidente segundo, cargo que en Boca por estatuto lo nombra la comisión directiva, es Agustín Vila, empresario e hijo de Daniel, dueño del multimedios América.

En los próximo días también se hablará de la integración de la lista de vocales: Ameal tratará de que sigan algunos de sus laderos más importantes, que son Alejandro Gonzalez, encargado de Relaciones públicas; el arquitecto Carlos Navarro, a cargo del proyecto Bombonera 360 y de las remodelaciones en el estadio y dentro del club; y Martín Mendiguren, a cargo del departamento de Deportes de la institución.

Riquelme también apuesta a trabajar con su gente, especialmente el espacio que maneja su hermano Cristian, quien es con quien fundó la agrupación "Soy Bostero".

Más allá que muchos medios dan como un hecho que -ante la presencia de Macri en la lista opositora cono candidato a vice- Román iría de candidato principal, todavía no hay una decisión tomada.

En cuanto al nuevo técnico, más allá de algunos nombres, la actual conducción no tomará ninguna medida hasta después de las lecciones.

Alguién cercano a su círculo intimo le dijo a Télam que "Riquelme está cómodo manejando el fútbol desde Ezeiza, su idea era seguir en el cargo de vice y recién dentro de cuatro años tirarse a presidir el club, pero quizás la presencia de Macri en la lista opositora pueda hacerlo cambiar de postura".

Andrés Ybarra y Jorge Reale hablarán en las próximas horas para acercar posturas, en busca de que la agrupación del empresario mendocino apoye al candidato del macrismo.

"Tuve mensajes con Rosica pero por ahora no hubo acercamiento, mañana hablaré con la gente de Macri y si tienen los mis mismos proyectos veremos qué resolución tomamos", señaló el empresario de 51 años.

Por otro lado, Diego Lajst, presidente de "Boca La Causa", la agrupación que apoya a Reale, se juntó con Daniel Angelici, con quien trabajó en los años de presidencia del operador radical.

Según las últimas encuestas, Reale y Lajst podría tener un 10 por ciento del caudal de votos y ese porcentaje le interesa a la oposición, que baraja dos nombres históricos (Guillermo Barros Schelotto como manager y Martín Palermo) para ser los nuevos técnicos si gana Ibarra.

Como otro as en la manga, les queda Carlos Tévez, gran amigo de Macri, pero que ahora está atado a Independiente, en donde realiza una buena campaña coo DT.

Por ahora las encuestas siguen dando ganador al oficialismo, y la diferencia estaría entre 5 a 10 puntos.

Si bien el club cuenta con alrededor de 350 mil socios, entre activos y adherentes, podrán elegir autoridades unos 98 mil, ya que los adherentes no pueden hacerlo por estatuto

En cuanto al día fijado para los comicios, el sábado 2 de diciembre,

la Delegación de Asociaciones Israelíes Argentina (DAIA) le solicitó hoy a Boca que cambie la fecha de sus elecciones presidenciales, por tratarse de un día "santo" para la comunidad judía.

"Dicho requerimiento tiene su motivación en haberse establecido un sábado, día santo para la comunidad judía (…) Conforme las prescripciones de la Torá, para honrar el Shabat, debemos abstenernos de realizar cualquier trabajo", explica el comunicado de la entidad.

El pedido supone una complejidad para Boca, ya que la única alternativa, para cumplir con lo marcado por el estatuto del club, sería el domingo 3.

La norma institucional estipula que las elecciones de autoridades en Boca deben realizarse durante la primera quincena de diciembre y el domingo 10, la otra fecha disponible, será la asunción del nuevo Presidente de la Nación. (Télam)