El patín Artístico cuenta con una emporada con mucho ritmo, la que se iniciara en el mes de febrero con el campus que tuvo lugar en El Calafate y que reunió unas 80 patinadoras de toda la provincia, destacándose la participación de Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Gobernador Gregores, San Julián y las locales de El Calafate.

El mismo fue organizado por la Asociación de Patín Artístico de Santa Cruz (ADEPAS), y contó con todos los aditamentos necesarios para un desarrollo de esta naturaleza, donde además de los profesores que concurrieron al evento, también hubo Psicologa, kinesióloga y especialistas en los distintos temas, pro lo que todo se cumplió tal lo previsto.

Luego de este arranque del año, del 20 al 22 de marzo se realiza la primera fecha del campeonato provincial mientras que la segunda fecha está prevista para el mes de abril en Comandante Luis Piedra Buena, y la tercera en Pico Truncado para el mes de agosto, con la cuarta en Calafate para noviembre.

Durante los meses de mayo y junio la actividad se centrará en los campeonatos nacionales por lo que la actividad provincial tendrá lugar pasados estos meses, en una planificación anual que se presenta muy concurrida y con muchos participantes, una disciplina que sigue creciendo en forma permanente a través del tiempo.