El Porvenir y Jota Jota Urquiza empataron 1 a 1 y siguen punteros junto a Muñiz

El Porvenir y Justo José Urquiza empataron 1 a 1 en el partido más destacado de la fecha 3 del Apertura de la "C" que se jugó en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich y de esta manera ambos se mantienen como punteros con 7 puntos aunque ahora en compañía de Muñiz.

Los goles fueron marcados por Federico Coronel, para El Porvenir; en tanto Mateo Comignaghi igualó para el Celeste de Loma Hermosa.

El resto de los resultados y goleadores fueron:

Luján 0-Yupanqui 0

Deportivo Muñiz 3 (Brian Picca, Jhomar Molina Guerra y Gonzalo Villafañe) – Argentino Rosario 1 (Juan Cruz Vega)

Central Córdoba de Rosario 2 (Joel Piccinini y Agustín Príncipe) – Atlas 3 (Gonzalo Ronconi, Iván Ruiz y Gustavo Fernández)

Juventud Unida 0 – Victoriano Arenas 3 (Leandro Zacarías -2- y Exequiel Ortíz)

Puerto Nuevo 0 – Dep. Español 0

Atlético Lugano 1 (Facundo Elorga)- Centro Español 2 (Juan Cruz Ledesma -2-)

La programación se completa de la siguiente manera:

Mañana

A las 17 Claypole-Leandro .N. Alem

A las 17 General Lamadrid-Real Pilar

A las 17 Sportivo Barracas-Berazategui (en Deportivo Morón).

Tuvo fecha libre Central Ballester.

Las posiciones quedaron: J.J. Urquiza, El Porvenir y Dep. Muñiz 7 puntos; Vic. Arenas 6; Mercedes y Puerto Nuevo 5; C. Córdoba, Alem, Atlas, Luján, C. Español, Yupanqui 4; Berazategui, Dep. Español y Dep. Paraguayo 3; Lamadrid, C. Ballester, Cambaceres, Ituzaingo, Argentino (R) y Juv. Unida 2; Claypole y Real Pilar 1; Lugano y Sp. Barracas 0. (Télam)