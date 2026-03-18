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Con el apoyo económico del gobierno provincial, las autoridades de la AIFB anunciaron la adquisición de un nuevo césped sintético para la liga que se sumará a las canchas Enrique Pino y Nora Vera. Aún no se confirmó donde se ubicará esta nueva alfombra.

“Hoy es un día que va a quedar marcado en la historia del fútbol de los barrios de Río Gallegos. Esta madrugada viajamos a Buenos Aires junto a Raúl Agüero, vicepresidente de nuestra liga, con la ilusión de concretar algo que durante mucho tiempo fue una necesidad y también una promesa” dijo Cortés en un comunicado oficial.

En el mismo comunicado que la asociación publicó en sus redes, Cortés expresa que “la entrega de este césped sintético, que será destinado a una nueva cancha, representa muchísimo. Es una respuesta a años de esfuerzo de los clubes, de los dirigentes, de cada jugador y de cada familia que sostiene el fútbol barrial todos los fines de semana. Es dar un paso hacia un fútbol más digno, con mejores condiciones y más oportunidades para todos”.

El escrito finaliza sosteniendo que esto es “para cada club, para cada barrio, para cada pibe y para cada familia que forma parte de la Liga Barrial”.

Cabe destacar que los recursos para esta nueva cancha los facilita el gobierno provincial a través de la secretaría de Deportes y Recreación de la provincia, cuyo secretario el Prof. Gabriel Murúa también estuvo recorriendo las instalaciones de la empresa que proveerá el césped.

Martín Cortés y Raúl Agüero, máximas autoridades de la liga. FOTOS: AIFB OFICIAL

La Opinión Austral se comunicó con Cortez para conocer si efectivamente el césped sintético sería destinado a una de las canchas del Club El Cóndor, con el cual la liga firmó un convenio para el aprovechamiento de sus instalaciones, pero Cortés no confirmó esto debido a que aún están en negociaciones con el club.

Este medio pudo conocer además que la adquisición del césped se hizo a la empresa El Espartano de la provincia de Buenos Aires. Esta empresa fue la encargada de proveer el césped a otras entidades de Santa Cruz como el club Hispano Americano, Talleres y el club Júpiter de Piedrabuena.