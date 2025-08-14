Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles falleció Eduardo “Lalo” Harris a los 87 años, una figura clave en la historia del deporte y la medicina en Santa Cruz. Harris fue reconocido como el primer cardiólogo de la provincia, pero también dejó una huella imborrable en el ámbito deportivo al ser el socio fundador del Río Gallegos Golf Club y el principal impulsor de la primera cancha de golf de la ciudad.

Agustín Paradelo, presidente del club, recordó con emoción a Harris en diálogo con LU12 AM680: “Un día triste, pero como hablé con algunos allegados, amigos, la familia, fue un día triste, pero inspirador. Porque Lalo fue un promotor, fue un pionero, nos deja un montón. Es una noticia que nos impacta, no solo al Río Gallegos Golf Club, sino a toda la comunidad y diversas instituciones que fueron atravesadas por su vida”, expresó.

Durante la entrevista Paradelo recordó sus últimos encuentros con Harris: “Estuve con él hace poco pasando el Día del Padre, nos reunimos en la casa de su hija Alejandra, también lo habíamos visitado por su cumpleaños y siempre que teníamos oportunidad hablábamos, nos divertíamos, le contaba la actualidad del club, ya sobre el final le costaba por ahí seguirme y era un poco triste, pero siempre me preguntaba cómo estábamos. Hasta el final, él estuvo conectado con nuestro club”.

Harris en el campo de golf que lleva su nombre.

Harris no solo promovió el golf como deporte, sino que lo vinculó con la salud cardiológica a raíz de sus propios problemas: “Él arranca con esta idea a través de la recomendación de su cardiólogo. El golf trae muchos beneficios: caminar, estar en contacto con la naturaleza, moverse. A partir de ahí convocó amigos para fundar el Río Gallegos Golf Club y gestionó con Rudy Fernández la donación del terreno donde hoy se encuentra el club. Fue un profesional de la convocatoria.”

El club que abrió a fines de los años 90, actualmente cuenta con alrededor de 70 socios, de los cuales 30 a 35 son jugadores activos que participan en torneos locales y nacionales. Paradelo destacó el crecimiento del golf en la ciudad gracias a Harris: “Él rompió con el esquema, fue el activo que dijo: ‘A partir de acá, empecemos un nuevo deporte en la ciudad’. Hoy tenemos un campo de nueve hoyos con club house y estamos reconocidos como institución en el mundo deportivo.”

“Lalo”, dando el primer golpe en la inauguración de una jaula para la práctica deportiva in door, en el Río Gallegos Golf Club, en mayo de 2024.

Además, el club busca atraer a jóvenes al golf, un deporte que suele asociarse con gente mayor. En este sentido, Paradelo destacó la inauguración de la jaula de golf indoor, donde Harris realizó su golpe inaugural a pesar de su delicada salud: “Fue un recuerdo muy lindo y un mensaje de que hasta el final hay que ir para adelante”, dijo y agregó que “estamos trabajando en abrir la escuela de menores del club, apostando al futuro del deporte y a la juventud.”

El acto de despedida de Eduardo “Lalo” Harris se realizará este jueves a las 14 horas en el cementerio local, donde serán inhumados sus restos.

Paradelo invitó a la comunidad a sumarse a su homenaje: “No voy a dejar de hacerle los honores a Lalo y convocar a toda la gente que se quiera acercar al club a conocer de qué se trata. Las puertas están abiertas. La mejor forma de recordarlo es haciendo crecer este equipo.”