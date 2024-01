El puntero Boston Celtics perdió en su visita a Indiana Pacers por 133 a 131

Boston Celtics, puntero de la Conferencia Este con record de 28-8, fue vencido anoche como visitante por Indiana Pacers (21-15), por 133 a 131, pese a la gran tarea de Jaylen Brown quien sumó 40 puntos, en una nueva jornada celebrada anoche por la fase regular de la NBA

El partido se jugó en el Gainbridge Fieldhouse y para los Pacers, que en este temporada perdieron la final de la Copa NBA ante Los Angeles Lakers, el canadiense Bennedict Mathurin fu el goleador con 26 unidades, marcó en el final los libres que le dieron el triunfo a su equipo, seguido por Aaron Nesmith con 17.

En Boston Jaylen Brown estuvo incontenible con 40 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, pero no le alcanzó con eso a la franquicia bostoniana, que también contó con 21 tantos de Jrue Holiday.

No obstante, la noche no fue del todo feliz para lo Pacers ya que el base Tyrese Haliburton, con tres minutos y 10 segundos para el descanso, se resbaló en una jugada de ataque y cayó dando muestras de mucho dolor.

La franquicia de Indiana informó posteriormente que Haliburton tiene una distensión en los isquiotibiales de su pierna izquierda pero no dio un plazo estimado de recuperación.

+ Otros resultados: Washington 128-Oklahoma 136, Charlotte 112-Chicago 119, Miami 120-Houston 113, Milwaukee 116-Utah 132y LA Clippers 138-Phoenix 111.

En el Este Boston sigue como puntero con 23-8, seguido por Milwaukee 25-12 y Philadelphia 23-12; en el Oeste el líder es Minnesota con 25-10, seguido por Oklahoma 24-11 y Denver 26-12. (Télam)