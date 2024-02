El puntero Irlanda recibirá a Gales por la tercera fecha del Seis Naciones de Rugby

El seleccionado de rugby de Irlanda, actual puntero y campeón vigente del tradicional torneo Seis Naciones recibirá mañana a su par de Gales desde las 11,15, en el Aviva Stadium de la ciudad de Dublin.

El encuentro, con televisación de ESPN y Start Plus, abrirá la tercera fecha del certamen, en el que participan las selecciones de las islas británicas e Italia.

lrlanda llega mañana con dos importantes triunfos, en su debut apabulló al derrotar a Francia en la ciudad de París por 38-7 y en su segunda presentación goleó también de visitante a Italia por 36-0.

Por su parte, Gales acumula dos derrotas ajustadas: cayó de local frente a Escocia por 27-26 y posteriormente frente a Inglaterra por 20-16, en el estadio Thickemhan de Londres. .

Irlanda se consagró campeón invicto de la versión anterior al vencer en la última jornada disputada en Dublin a Inglaterra por 29-16 y de esa manera consiguió el Grand Slam por tercera vez en el historial y se alzó con su décimo quinto campeonato del torneo Seis Naciones.

El equipo del "Trebol" llega con puntaje ideal y mañana buscará un nuevo triunfo para mantener intacta la ilusión de quedarse con el Grand Slam, si gana los cinco encuentros.

En segundo término, Escocia recibirá e Inglaterra desde las 13,45, encuentro que se llevara a cao en el estadio Murrayfield de la ciudad de Edimburgo, y que será televisado por ESPN y Star Plus.

El seleccionado de Inglaterra, segundo en las posiciones con dos unidades menos que Irlanda está obligado a vencer mañana a los escoceses para mantener intactas la posibilidad de ser el nuevo puntero.

Inglaterra superó en la fecha inicial a Italia por 27-24 y en la fecha siguiente derrotó ajustadamente a Gales por 16-14 y mañana irá por su tercera vicoria.

Por su parte, Escocia alcanzó un justo y merecido triunfo frente Gales en Cardiff por 27-26 y en la segunda jornada cayó frente a Inglaterra por 16-14 .

El domingo se completará la tercera fecha que animarán los representativos de Francio Italia, desde las 12, con televisación en directo de ESPN y Star Plus.

El equipo francés, tras su ajustada victoria en condición de visitante frente a Escocia, será local frente al conjunto "Azurra" dirigido por el argentino Gonzalo Quesada en el estadio Pierre- Mauroy de la ciudad de Lille

En la última fecha, Francia logró vencer a por 20-16 y no contará en sus filas con Antoine Dupont su máxima figura y uno de los mejores jugadores del mundo, quien decidió jugar en el Rugby Seven clasificatorio para los JJOO de París.

La tabla de posiciones es la siguiente: Irlanda 10 puntos, seguido por Inglaterra con 8, Escocia 5, Francia 4, Gales 3 e Italia 0. (Télam)