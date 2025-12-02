Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como todos los años el raid náutico que se realiza habitualmente sobre la denominada Fiesta del Lago, en la zona de lago Argentino en El Calafate, llevará este año el nombre de “Oscar Gómez”.

El reconocimiento al protagonista que falleciera este año y que fue un permanente difusor y defensor de las actividades de la región lacustre, se proyecta sobre la recordación del 2026, dado que la realización de este año tiene como fecha del 7 al 10 de febrero de 2026.

Cabe recordar que se recuerda el Bautismo del Lago y la fecha de la expedición de Francisco Pascacio Moreno a la zona, lo que tuviera lugar en febrero de 1877, por lo que dentro de poco tiempo (2027) se conmemorarán los 150 años de este hecho.

La prueba que comenzó con tripulantes de la zona llega ahora a congregar a embarcaciones y protagonistas de toda la región y de todo el país, los que anualmente se reúnen para realizar la travesía náutica que ya tomó fama internacional, y que este año reconocerá a uno de sus mas dilectos y entusiastas participantes por muchos años.