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La nueva categoría tuvo como protagonistas a Jessica Montiel y Analía Echeverría, quienes se quedaron con el primer puesto, mientras que Catalina Sánchez y Lucía Arroyo finalizaron en la segunda posición. De esta manera, la competencia amplió su propuesta y abrió un nuevo espacio para incentivar la participación de jugadoras que comienzan a transitar sus primeras experiencias en los torneos.

En Damas BC, el primer lugar quedó en manos de Sánchez e Illuminati, mientras que Sironi y Refojo ocuparon el segundo puesto. Por su parte, en Damas Libre, la dupla conformada por Speranza y Aguilar se consagró campeona, seguida por Bertoni y Hernández, quienes finalizaron como subcampeonas.

La competencia masculina también tuvo destacados encuentros en sus distintas divisiones. En Segunda, Franco Valverde se quedó con el primer puesto y Daniel Tolosa obtuvo el subcampeonato. En Intermedia, Cristhoper Brooks se consagró ganador, mientras que Federico Gianelli finalizó en la segunda posición. Finalmente, en Libre, Lucas Barbero se adjudicó el primer lugar y Agustín Romano completó el podio como subcampeón.

Desde la organización destacaron la participación de todos los competidores y felicitaron a quienes formaron parte de esta nueva jornada deportiva. Asimismo, remarcaron la importancia de continuar generando espacios que permitan acercar a más personas al tenis y fortalecer el crecimiento de la actividad dentro del club.

Con la incorporación de Damas Principiantes y la continuidad de las categorías habituales, el Rankeado sigue consolidándose como una propuesta que promueve la competencia, el aprendizaje y el encuentro entre deportistas. La invitación permanece abierta para quienes todavía no se animaron a participar: la próxima jornada será una nueva oportunidad para sumarse, disfrutar del tenis y vivir la experiencia de competir.