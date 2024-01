El representante de Armani anuncia la continuidad del arquero en River

El representante de Franco Armani, Martín Araoz, aseguró que está negociando la continuidad del capitán de River con la dirigencia y no descartó la posibilidad del retiro en la institución millonaria.

“Jamás se expresó la idea de querer irse y estamos en el proceso de charla. Vamos a alargar la relación con River y que sea feliz para todos”, dijo Araoz en charla con TyC Sports en relación al contrato de Armani que finaliza a fin de año.

“Nosotros estamos en conversaciones para que Franco siga varios años más. Aún no se resolvió el detalle del tiempo pero es lo queremos con los dirigentes y también estamos en una transición de ese puesto en el club”, explicó el representante.

Al ser consultado por la posibilidad del retiro en el club, Araoz no lo descartó y explicó: “Lo del retiro es muy particular y personal; el fútbol da mucha vueltas y en su mente estuvo quedarse en Nacional pero pasó lo de River y todo lo que logró”.

“Esto sería una linda posibilidad -admitió Araoz- Franco está muy bien con una continuidad y en su momento se verá. Quizás se retira en River y ojalá los chicos que están en el club puedan agarrar el arco y estar a la altura”.

El contrato de Franco Armani finaliza el 31 de diciembre de 2024 y la idea de la diligencia es renovarlo en los próximos meses por al menos por tres temporadas más para que el arquero sea uno de los símbolos y el capitán de esta nueva etapa de renovación del equipo.

Con las salidas de Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Matías Suárez, el Pulpo Armani quedó como uno de los referentes del plantel y uno de los héroes de Madrid y de los otros títulos que River obtuvo desde su llegada en 2017.

(Télam)