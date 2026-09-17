Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Río Gallegos Golf Club se prepara para dar inicio a una nueva temporada competitiva. Este sábado 19 de septiembre se pondrá en marcha el Campeonato del Club 2026/27, con la disputa de su primera fecha en los links de la institución.

La jornada tendrá como modalidad de juego el Medal Play a 18 hoyos, en una propuesta que marcará el comienzo del camino hacia uno de los principales objetivos del calendario anual del club.

Además, la competencia tendrá un atractivo adicional para los participantes, ya que otorgará clasificación para la Copa Match Play Apertura, sumando así un nuevo incentivo a la primera jornada de la temporada.

El torneo estará dividido en tres categorías: Mixta Gross, Mixta Neto de 0 a 20,9 y Mixta Neto de 21 a 54, con grandes premios para los protagonistas que logren destacarse en cada una de las divisiones.

La inscripción tendrá un valor de $25.000 por jugador y se encuentra habilitada de manera online a través de la plataforma RSoft, desde donde los golfistas podrán registrarse para formar parte de la competencia.

Con todo preparado para el primer capítulo del campeonato, este sábado los golfistas volverán a la cancha para comenzar a disputar el título del Club y, al mismo tiempo, sumar sus primeros pasos en la clasificación de la Copa Match Play Apertura.