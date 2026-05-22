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El certamen se desarrollará los días 29, 30 y 31 de mayo, y contará con categorías A/B y C, permitiendo la participación tanto de jugadoras experimentadas como de quienes buscan sumar rodaje competitivo dentro del circuito local.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el crecimiento del tenis femenino en la ciudad, promoviendo espacios deportivos inclusivos y de calidad. Además, remarcaron el entusiasmo generado entre las deportistas locales ante una convocatoria que promete gran participación.

El valor de inscripción será de $25.000 y el cierre para anotarse fue establecido para el miércoles 27 de mayo. Las interesadas podrán comunicarse al número 2966676633 para reservar su lugar.

Con una fuerte apuesta al desarrollo del tenis regional, el Río Gallegos Tennis Club continúa impulsando actividades deportivas que combinan competencia, integración y pasión por la disciplina.

Bajo el lema “¡Viví el tenis en el club!”, el torneo se perfila como uno de los eventos deportivos femeninos más atractivos de la temporada en Río Gallegos.