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El Club Social y Deportivo Independiente anunció la realización de una “Gran Jornada de Intercambio de Figuritas”, destinada tanto a la colección del Mundial 2026 como a ediciones anteriores.

Según informaron desde el club, el encuentro busca generar un espacio de intercambio entre coleccionistas locales, promoviendo la participación de vecinos que deseen conseguir las figuritas faltantes para completar sus álbumes.

Además de la colección oficial del Mundial 2026, también podrán intercambiarse figuritas correspondientes a torneos anteriores, como Qatar 2022, Rusia 2018 y otras ediciones históricas.

La jornada es organizada en conjunto por el Club Social y Deportivo Independiente y coleccionistas de la ciudad, quienes destacaron el valor social y recreativo de esta iniciativa, que fomenta el encuentro entre generaciones a través de una de las tradiciones más populares vinculadas al fútbol.

Como requisito de ingreso, los asistentes deberán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a fines solidarios. Desde la organización remarcaron la importancia de este aporte para acompañar a quienes más lo necesitan y convertir la actividad en una acción comunitaria.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y se espera una importante participación de coleccionistas, familias y aficionados que compartirán una tarde de intercambio, camaradería y pasión por el fútbol.