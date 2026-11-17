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Con un clima ideal, sol a pleno y una temperatura más que agradable, los equipos protagonizaron tres encuentros durante la tarde, en una nueva oportunidad para disfrutar de la competencia y fortalecer el desarrollo de este deporte en Santa Cruz.

En el primer partido de la jornada, el conjunto local, El Calafate Rugby & Hockey Club, se quedó con la victoria frente a COSEBA por 5 a 0, en un encuentro de bajo marcador. Posteriormente, el equipo de Río Gallegos mostró su poder ofensivo y consiguió una contundente victoria por 40 a 14 ante Guanacos RC de Río Turbio.

En el último cruce de la tarde, ECR&HC volvió a presentarse ante su público y cerró su participación con un triunfo por 26 a 7 frente a Guanacos RC, completando así una jornada positiva en condición de local.

La Primera División del Coseba Rugby Club. FOTO: Peligrosamente Temprano

De esta manera, COSEBA y El Calafate Rugby & Hockey Club consiguieron una victoria cada uno, mientras que Guanacos RC no pudo sumar triunfos en esta tercera fecha del certamen.

Más allá de los resultados deportivos, la jornada tuvo como principal protagonista el regreso de la actividad del rugby a El Calafate, con los clubes compartiendo cancha, competencia y la pasión por una disciplina que continúa creciendo en distintos puntos de la provincia.

Los Guanacos, el equipo representante de la Cuenca Carbonífera. FOTO: Peligrosamente Temprano

El Torneo Clausura de la Unión Santacruceña de Rugby sigue su desarrollo y vuelve a poner en escena el trabajo de las instituciones que, con esfuerzo y compromiso, mantienen viva la actividad. La guinda volvió a rodar en El Calafate y el rugby santacruceño sigue sumando jornadas de competencia y crecimiento.

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