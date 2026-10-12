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El Torneo Sokol U13 llegó a su fin y los dos representativos del club San Miguel concluyeron su participación con motivos para celebrar. En una competencia que reunió a equipos de buen nivel, ambas categorías sumaron experiencias importantes, mostraron su evolución a lo largo del certamen y dejaron buenas sensaciones de cara a los próximos desafíos.

En la rama masculina, el equipo dirigido por el profesor Mariano Poeta tuvo un cierre exigente, con tres encuentros que pusieron a prueba su rendimiento. Los chicos vencieron a Cordenap, luego cayeron frente a Osorno y finalmente se quedaron con la victoria en la revancha ante la Escuela Municipal de Río Turbio.

El conjunto del “Santo” fue creciendo de menor a mayor durante el torneo y encontró su mejor versión en las últimas jornadas. Esa evolución le permitió finalizar en el séptimo puesto entre los 14 equipos participantes, un resultado que refleja el esfuerzo y el progreso del plantel en una competencia de alto nivel.

Por el lado femenino, las chicas de San Miguel también tuvieron un cierre alentador. El equipo protagonizó un gran partido frente a Pumas, uno de los candidatos del certamen, y coronó su participación con una victoria ante Hispano Americano en su última presentación.

Bajo la conducción de los profesores Juan Cruz Rodríguez y Anabella García, el conjunto femenino afrontó el desafío con un plantel integrado por varias jugadoras menores de la categoría. En ese contexto, cada partido representó una oportunidad para sumar minutos, ganar rodaje y continuar desarrollándose dentro de la competencia.

Más allá de los resultados, la participación dejó un saldo valioso para ambos equipos, que pudieron medirse ante rivales exigentes y seguir fortaleciendo su crecimiento deportivo.

Así, San Miguel se despidió de una nueva edición del Torneo Sokol U13 con triunfos, aprendizaje y la satisfacción de haber competido hasta el final. Los varones, con un destacado séptimo lugar, y las chicas, con una experiencia que servirá de impulso para el futuro, cerraron el certamen con la mirada puesta en los próximos desafíos y las ganas renovadas de volver a competir.