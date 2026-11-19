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La ilusión de vivir una experiencia inolvidable ya está en marcha. El equipo Sub14 femenino de vóley del Atlético Boxing Club se prepara para emprender viaje rumbo a Chapadmalal, donde participará por primera vez en su historia de la Copa Argentina de Clubes, uno de los grandes desafíos de la temporada para la categoría.

En la previa de este importante compromiso, el presidente de la institución albiverde, Leonardo Mata, recibió al plantel en la Sala de Reuniones José Nicolás Giglio. El encuentro contó con la presencia de las jugadoras y sus familias, quienes compartieron un momento especial antes de iniciar el viaje hacia la competencia nacional.

Durante la reunión, Mata felicitó a las deportistas por el reciente campeonato obtenido en la Liga Sur y les expresó sus mejores deseos para esta nueva experiencia. Además de destacar el logro deportivo, las alentó a disfrutar cada momento del viaje, competir con entusiasmo y representar de la mejor manera los colores del Boxing Club.

La participación en Chapadmalal representa un paso significativo para el vóley formativo de la institución, que tendrá la oportunidad de medirse con equipos de distintos puntos del país, sumar experiencia y continuar fortaleciendo el crecimiento deportivo de sus jugadoras.

El plantel que viajará está integrado por Gio Martínez, Lara Podestá, Uma Mayorquín, Jazmín Peña, Emma Guza, Pía Martínez, Fran Leguizamón, Zoe Bender, Romanella Candia, Renata Padrón e Isabella Rivero.

Con el entusiasmo de un equipo que viene de celebrar un importante título y la ilusión de afrontar un nuevo desafío, las chicas del Boxing Club se preparan para escribir una página especial en la historia del vóley albiverde.