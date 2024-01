El sueco Eriksson, ex DT del seleccionado de Inglaterra, admitió que le queda "un año de vida"

El afamado entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, de 75 años y ex director técnico de los seleccionados de Inglaterra y México, reconoció hoy que padece de cáncer y que los médicos consideran que le queda un año de vida.

"En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos" dijo Eiksson en una nota a la radio pública sueca, ex entrenador de Manchester City y Leicester en la Premier League inglesa.

El entrenador, con notable entereza, señaló: "Resistiré mientras pueda, en vez de quedarme en casa sentado quejándome por tener mala suerte prefiero tener una visión positiva y no ceder a la adversidad".

Eriksson había dejado la actividad el año pasado por problemas de salud, su cargo como director deportivo del club sueco Karlstad, última etapa de una larga y fructífera trayectoria que había empezado a finales de la década de 1970.

El DT completó una carrera admirable dirigiendo a Roma y Fiorentina de Italia, Benfica de Portugal, además de dirigiendo en China, México, Filipinas y Costa de Marfil. (Télam)