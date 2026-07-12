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La propuesta estará a cargo del Profesor Matías Gutiérrez, III Dan, quien será el responsable de transmitir los conocimientos de esta disciplina basada en valores fundamentales como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la superación personal.

Desde el club invitan a todos aquellos interesados en formar parte de esta nueva experiencia deportiva a acercarse y conocer una actividad que combina formación física, aprendizaje técnico y crecimiento personal.

Las clases de Taekwondo se desarrollarán los días martes y jueves, de 19:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Club Boca Río Gallegos, ubicado en Avenida Kirchner 230.

Para obtener mayor información o realizar las inscripciones, los interesados pueden acercarse a la sede del club o comunicarse telefónicamente al 2966 724337.

Con esta incorporación, Boca Río Gallegos continúa ampliando sus disciplinas y fortaleciendo su compromiso con el deporte y la formación integral de sus socios y la comunidad.