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El equipo de El Tehuelche venció en la etapa regional al representativo de Ateneo de Ushuaia por 3 a 1 en el mediodía del lunes 25, y se clasificó para disputar el torneo nacional que se llevará a cabo en San Juan en el mes de noviembre.

El torneo presentó dos zonas donde en la “A” jugaron Talleres de Río Turbio, Boxing Club de Río Gallegos y ADEFU de Río Grande, mientras que en la zona “B” se presentaron Luz y Fuerza de Río Grande, Academia de 28 de Noviembre, Mercantil de Ushuaia y El Tehuelche, jugando durante el fin de semana y logrando El Ateneo ganar la zona “A” invicto mientras que El Tehuelche fue el ganador de la zona B, por lo que ambos se enfrentaron en el gimnasio Eva Perón en el mediodía del Dia de la Patria.

Allí y con buena cantidad de público y la asistencia de ambos conjuntos, El Tehuelche logró vencer a los fueguinos por 3 a 1 en un ardoroso encuentro lo que lo clasificó para jugar el torneo nacional en la provincia de San Juan en el mes de Noviembre, junto a otros equipos representativos de las distintas regiones del país como la bonaerense, la cuyana, la pampeana y el litoral, por lo que estará todo el territorio representado.

El mismo se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre en la categoría sub17 por lo que será mas que importante la representación de la región patagónica sur en ésta ocasión, y las chances que tienen de realizar un excelente papel frente al resto de los equipos de toda la Argentina, sumado a que Talleres de Río Turbio resultó también campeón pero en sub15, una división menor, por lo que ambas divisiones quedaron en la provincia de Santa Cruz.