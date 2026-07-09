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La quinta fecha del Torneo Anual “Hugo Manuel Bahamonde” de la Primera “A” se disputará entre el jueves y el viernes con una programación que tendrá como escenarios al gimnasio del Atlético Boxing Club y al gimnasio Municipal Eva Perón.

La jornada del jueves comenzará a las 18:00 con el duelo entre Evita Futsal (8°) y 240 FC (9°), dos equipos que buscarán sumar para acercarse a los puestos de vanguardia.

A las 19:30 será el turno del líder del campeonato, El Tehuelche, que intentará mantener su invicto y la punta de la tabla cuando enfrente a Deportivo Caseros (6°), uno de los equipos que pretende meterse en la pelea.

Más tarde, desde las 21:00, Unión Santacruceña (5°) se medirá con Eva Perón (10°), mientras que el cierre de la actividad en Boxing Club, previsto para las 22:30, tendrá frente a frente a Deportivo Masía (12°) y Diablos Rojos (11°).

En simultáneo, pero en el gimnasio Municipal Eva Perón, Paso a Paso (14°) buscará sus primeros puntos de la competencia frente a Qatar 22 (3°), uno de los escoltas del certamen.

La quinta fecha se completará el viernes desde las 22:30 con el encuentro entre Opción Joven (2°) y La Academia (13°), compromiso en el que el escolta tendrá la oportunidad de seguir presionando al líder.

Cabe recordar que Diablos Rojos adeuda un encuentro, mientras que SCD Patagonia, ubicado en la cuarta posición del campeonato, ya disputó un partido más que el resto de los equipos.