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El equipo provincial está integrado por Fiorella Paredes, en Individual Femenino; Sebastián Bustamante, de Río Gallegos, en Individual Masculino; Ian Cardozo, de Las Heras, y Branko Melin, de Pico Truncado, en Equipo Masculino. Por su parte, Melani Vera, de Puerto Santa Cruz, y Zoe Alanis, de Río Turbio, representan a Santa Cruz en Equipo Femenino.

En la rama masculina por equipos, Santa Cruz cayó por 2-1 frente a Chubut, pero logró recuperarse con dos importantes victorias por 2-0 ante Chaco y Buenos Aires. En Individual Masculino también consiguió resultados favorables, al superar por 2-0 a Tucumán y por 2-1 a Entre Ríos.

En cuanto a la competencia femenina por equipos, las representantes santacruceñas perdieron por 2-1 frente a Mendoza, aunque luego se recuperaron al vencer por 2-0 a Misiones. Por su parte, en Individual Femenino, Santa Cruz tuvo una jornada ideal, con dos triunfos consecutivos por 2-0 frente a Chaco y San Juan.

La actividad continuará este miércoles desde las 10:30 en el Polideportivo de Las Heras, donde los representantes provinciales buscarán sostener el buen nivel demostrado en el comienzo de la competencia.

Con deportistas provenientes de Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Santa Cruz y Río Turbio, el tenis de mesa santacruceño comenzó su camino en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 con resultados alentadores y el desafío de seguir representando a la provincia en uno de los principales encuentros deportivos juveniles del país.