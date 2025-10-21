Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ya tradicional torneo Binacional de Motocross que iba a comenzar en Río Turbio debió ser cancelado debido a las condiciones climáticas del último tiempo con nieve, lluvia y otras inclemencias que provocaron que el piso no esté en condiciones, motivo por el cual se suspendió dicho inicio.

El mismo tendrá lugar ahora en Tres Lagos, donde se trabaja ansiosamente para tener todo listo par la fecha prevista que es el 22 y 223 de noviembre sobre un dibujo de 1300 metros con saltos y muchas variante por demás interesantes.

En un principio se estimaba poder realizarlo en la zona de Piedra Clavada poder también el clima jugó en contra e incluso el Río Chalía se salió de cauce, por lo que se optó por el trazado actual y ya esta dispuesto y todos trabajando para tenerlo listo para cundo llegue el momento.

Luego de ésta fecha, también esta resuelto que la continuidad será el 31 de enero y 1 de febrero en Puerto Natales, luego el 21 y 22 de febrero en El Calafate, el 4 y 5 de abril en Puerto San Julián y en mayo en Río Gallegos, faltando aún determinar las fechas para Punta Arenas y otros.