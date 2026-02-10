Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El torneo Regional Amateur como se lo denomina hoy, nació por disposición del Consejo Federal de AFA en 1967, con la idea de darle lugar a los clubes y equipos del interior que figuraban dentro del marco de las ligas del interior afiliadas al Consejo, por lo que se implemento para otorgar un espacio compartido con el fútbol del interior del país.

Idea loable de ese momento pero que luego fue cambiando y tomando otros aspectos que no sirve tomar ahora pero que clarifican un poco como se desarrolló durante estos primeros 59 años, incluyendo sus cambios de denominación, porque nació como Torneo Regional de 1967 hasta la temporada 1985/86 y allí cambió para llamase Torneo del Interior, lo que duró desde 1987 hasta 2004, cuando nuevamente sufrió otro cambio y pasó a llamarse Torneo Argentino ( B y C) y aquí con otra divisional como fue la C que ya era la quinta división del fútbol argentino.

Esto duró de 2005 hasta 2014, donde deja de llamarse torneo Argentino y pasa a denominarse Torneo Federal (B y C) desde 2015 a 2018, dado que en otro cambio considerable, a partir de 2019 pasa a llamarse como en la actualidad Torneo Regional Amateur.

El primer equipo en jugar este torneo fue el club Ferrocarril en el año 1972, y al año siguiente el Boxing Club seguiría con la temática por dos años, para luego darle lugar en 1975 a Hispano Americano, pero el club que mas veces participó en estos 59 años fue sin dudarlo el Atlético Boxing Club con sus participaciones en 1973 y 74, 1976 , 77 y 78, 1980, 1992, y volvería a jugar el clasificatorio en 2006, 2008/9, 2010, 2011, 2014 cuando asciende al torneo Federal pero justo es año de cambio en al Consejo y dela de llamarse “Argentino” para pasar a ser “federal”, y de allí hasta la fecha, el Boxing Club ha participado anualmente en todos los torneos.

La suma total asciende a 22 participaciones lo que es el mayor número de todos los clubes de la provincia y de Tierra del Fuego, seguido de Bancruz que desde su primer participación en 1979 suma hasta hoy 12 presencias en el torneo, Ferrocarril con 6, Boca Río Gallegos con 5, Defensores con 4, Hispano con 4, Independiente con 3, Petrolero con 2, Escorpión con 2 y UPP con 1, y el que mas cerca estuvo del ascenso fue Boxing en aquel 1973, en 2019 contra Nicanor Otamendi y este año contra La Amistad que llego a semifinal de la posibilidad de subir al Federal “A”.

Curiosamente una vez lo invitaron al Atlético Boxing Club a jugar ese torneo, pero las condiciones económicas no estaban dadas y lo rechazó, tema que trataremos en próxima edición, pero por ello y otras razones, la insistencia del albiverde es inmensa como si fuera un deben por cumplir, lo que no ha podido concretar pero que no hay dudas que lo seguirá intentando.