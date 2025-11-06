Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si en la primera fecha opinamos que había demasiados empates, con los últimos resultados la cuestión cambió sustancialmente y con el chiste de Jonathan Vallejos para darle una fiesta especial a Bancruz contra los escorpiones, ni que hablar de la alegría de los albiverdes que pasaron al frente en la tabla con un empujón genial.

Pero ahora vamos a ver que pasa con las revanchas, porque este es el intercambio de la primera fecha donde solo cambian (valga la redundancia) la condición de local o de visitante, lo que hace quince días atrás fue una colección de empates que nos dejó a todos regulando para ver que iba a pasar, no solamente entre los mas cercanos, sino incluso hasta con los comodorenses.

Por eso esto de la revancha tiene un gustito mas especial a bronca, pero habrá que esperar para ver que pasa, porque de los cuatro locales, el único que había ganado era UPP y encima en un zona donde están los de San Julián y los nocheros truncadenses, como para complicar un poquito mas las cosas.

En el arranque entonces Escorpión y Boxing empataron sin goles con cara de estudio de un lado y del otro porque no muchos sabían lo que pasaba con los refuerzos nuevos y nadie quiso arriesgar nada, pero ahora con la justicia en manos de Walter Romero puede haber desempate siempre y cuando se jueguen algo mas que la posibilidad de la perinola, pone uno o saca uno, veremos.

Los bancarios fueron a Calafate con aire de triunfo pero volvieron con cara de empate porque pensaron que los de Esperanza eran tan fáciles como el año pasado y se llevaron tamaña sorpresa con un dos a dos tranquilizador para los locales y traumático para los visitantes que querían mas, problema que tiene ahora Carlos Ramírez que será el árbitro de esta revancha.

Si en la capital la cosa está para definir, los petroleros vuelven a medirse con los de Truncado pero ahora como locales por lo que el 2 a 1 podría ser un alegrón singular pero nunca digas nunca, porque los partidos hay que jugarlos primero y después vemos.

Si bien en la primera fecha los del Atlético le sacudieron un sopapo a los rojos de San Julián, la revancha puede decir otra cosa con lo que vienen haciendo como contra los petroleros a quienes apabullaron, lindo lío para el soplapitos Fabio Kiona que será el juez del evento y si vamos mas al norte, pasa lo mismo con los de Comodoro, porque los de la CAI empataron con Newbery en un gol por lado y ahora querrán mas, porque hasta con los aeronautas con nuevo técnico intentan mejorar lo que han hecho hasta ahora que no es mucho.

De yapa los caletenses transportistas también empataron con los economistas de Trelew y ahora será Jonathan Balda el que arregle las discusiones de cada área, porque el primero fue sin abrir el marcador en este mundo lleno de empates que quiere desempatar.

Con este panorama las revanchas dejarán como saldo un nuevo dibujo en cada caso y si hay otra vez seis igualdades en ocho partidos, tiramos todo y no opinamos mas porque no tendremos verdades ni cerca para juzgar, y es por eso que creemos que se romperá el sortilegio y que todo tomará el cauce de un río con lógica y no con sorpresas, veremos.