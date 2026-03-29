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La apertura del acto estuvo a cargo de Juan Sardo, presidente de la Fe.VA, quien además realizó el informe de selecciones y tesorería. También se hizo presente la secretaria general de la entidad nacional, Celia Montaruli, y las máximas autoridades de las distintas federaciones provinciales.

Representando al vóley santacruceño estuvo el presidente de la Fe.Sa.Vol Raúl Márquez, quien reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo del deporte y la construcción conjunta de políticas deportivas que fortalezcan el crecimiento de la disciplina en todo el país.

Como en cada reunión del Consejo Directivo, cada secretaría realizó un repaso de sus actividades y se debatieron diversos temas de cara al año deportivo e institucional. Desde la Federación Argentina celebraron el carácter federal que tuvo la reunión al contar con representantes de la mayoría de las provincias del país.

“Seguimos trabajando con responsabilidad y dedicación para representar a nuestra provincia en los espacios institucionales de mayor relevancia” manifestaron desde las redes oficiales de la Fe.Sa.Vol.