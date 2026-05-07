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Bajo la conducción técnica de Diego Vigorelli de El Calafate y Élida Coronel de Puerto San Julián como ayudante, estas son las doce jugadoras que vestirán la camiseta de Santa Cruz en los Juegos EPADE que se desarrollarán del 17 al 22 de mayo en La Pampa.

Julia Apesteguia y Alma Rossi Herrera, de Puerto Deseado, ambas juegan de punta. Regina Belmalinovich, Josefina Carrizo, María Juliana Gómez y Mía Geraldine Leal Castellano, de San Julián, juegan en la posición de líbero, central, armadora y punta, respectivamente.

Alma Chávez de Río Gallegos, se desempeña como opuesta. Valentina Diez, Valentina Abigail Romero Allende y Mía Solange Váldez, de El Calafate, juegan de central, líbero y armadora. Victoria Delfina Monteros, de Caleta Olivia, central. Por último, Zahira Guadalupe Monteverde de Las Heras, quien juega en la posición de punta.

“Desde FE.SA.VOL acompañamos a la delegación femenina en este nuevo desafío, confiando en su esfuerzo y dedicación para dejar en alto los colores de Santa Cruz.” confiaron desde las redes oficiales de la Federación.