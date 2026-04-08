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En la localidad de Gobernador Gregores se enfrentarán nueve equipos divididos en dos zonas. En la Zona A estarán los equipos municipales de Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena Puerto San Julián y el club Boca de Río Gallegos.

En tanto que la Zona B estará integrada por Independiente de San Julián, Independiente de Río Gallegos, Choique de Caleta Olivia y AMUVOCA de El Calafate.

Los partidos clasificatorios comenzarán el viernes 10 de abril a las 18 horas y se extenderán esa jornada hasta las 23 horas. El sábado 11 la acción será a partir de las 8:30 horas y ese mismo día a partir de las 20 horas se disputarán las instancias de cuartos de final.

Finalmente, los partidos definitorios tendrán lugar el domingo 12 a partir de las 9 horas y terminarán a las 16.15 horas con el partido que coronará al campeón del certamen.

Los chicos juegan el próximo fin de semana

La rama masculina de la categoría sub-18 deberá aguardar una semana más para iniciar la competencia. Los mejores equipos de la provincia se medirán en la localidad de Puerto San Julián los días 17, 18 y 19 de abril.

Los chicos pre seleccionados entrenaron en el Centro Provincial de Alto Rendimiento FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Torneos preparatorios

Una vez que terminen los torneos provinciales en ambas ramas, la Federación Santacruceña de Vóley anunció que se jugarán dos torneos más: serán los torneos Pre EPADE y Pre Araucanía, que se desarrollarán desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de abril.

Cabe destacar que durante los días martes y miércoles se llevó adelante en las instalaciones del CePARD en Río Gallegos la concentración del pre selectivo masculino con jugadores de toda la provincia que contó con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral.

Los jugadores que finalmente sean seleccionados competirán en La Pampa desde el 17 hasta el 23 de mayo representando a Santa Cruz en los Juegos EPADE.