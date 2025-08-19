Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A principios de los años 60 tanto el Voley como el Handball no eran muy conocidos en la región, salvo por quienes habían estudiado en el norte del país o por situaciones especiales, pero hubo dos profesores de educación física que se encargaron de su desarrollo, comenzando en los colegios donde trabajaban y llegando a popularizar ambas disciplinas al nivel que se encuentran hoy.

El Handball tuvo sus inicios como deporte en 1928 y llegó a ser olímpico recién en 1972 por lo que es mas moderno, y el Voleybol, mas conocido como “Voley”, data de 1896 aunque el primer partido se jugó según la historia, el 8 de febrero de 1895 en Holyoke en Estado Unidos, a pocos kilómetros de Springfield, donde unos años antes se había inventado el básquetbol, por lo que tienen afinidad.

En Río Gallegos específicamente la profesora Elsa Vayra de Dangelo quien dictaba educación física en el Colegio nacional República de Guatemala (el “Nacional”) de la época, que funcionaba en las instalaciones del antiguo colegio Nro. 1, fue la gran propulsora de la disciplina entre los alumnos del secundario, creando los primeros equipos y llevando adelante las primeras demostraciones, lo que fue tomando cuerpo notablemente hasta llegar a formar parte a través de los años, de una disciplina mas que requerida.

Elsa Vayra de Dangelo estaba casada con Tito Dangelo, otro enamorado del deporte, experto jugador de tenis y dirigente del Río Gallegos Tennis Club de esos años quien falleciera trágicamente y una de las canchas del club de tenis actualmente lleva su nombre, pero la profesora Vayra dejó como saldo de su voluntad y de su perseverancia la práctica intensa del voley lo que después se desparramó por toda la región, y hoy es después de poco mas de sesenta años de ese tiempo, uno de los deportes mas practicados en el nivel estudiantil y por ende con organización social y deportiva institucional, con clubes y entidades dedicadas al mismo.

Para los veteranos de aquellos años, Elsa Vayra de Dangelo fue un poco la creadora de ese empuje que hoy tiene la actividad y que ya es mas que firme en el desarrollo del deporte en Santa Cruz y en toda la región.

El handball tuvo de la misma manera un impulsor también a finales de los 60 con el profesor Luis Alonso, trabajando en el Colegio Salesiano Nuestra Señora de Lujan y luego en otras instituciones de medio, empecinado en la práctica de algo que no se conocía aunque había nacido a principios de ese siglo en 1928 como “balonmano”, por lo que el profesor Alonso lo incentivó y lo llevó a través de su esfuerzo, al nivel que hoy tiene en Handball en Santa Cruz.

El mismo profesor fue y es árbitro nacional e incluso llegó a ser árbitro internacional argentino del Handball, llegando a trabajar en niveles de primer orden de la disciplina en el deporte nacional, por lo que se rescata como el que incentivo, promovió y reglamentó el deporte del Handball en la provincia de Santa Cruz, aunque no esté escrito en ninguna parte, pero para los memoriosos y los que conocen el tema no hay dudas.

Ambas disciplinas tomaron cuerpo y volumen a partir de estos dos protagonistas, y algún día la historia los marcará como los propulsores e innovadores del deporte santacruceño, con lo que se cumplirá un verdadero acto de justicia.