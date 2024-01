Emiliano Vecchio y los motivos de su salida de Racing: "Hay ciclos que se cumplen y hay que salir"

Emiliano Vecchio, quien esta semana rescindió contrato con Racing luego de su decisión de no continuar en la institución de Avellaneda, contó los motivos de su salida y reveló que "hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club".

"A veces uno siente que lo mejor es irse y probar en otro club. En un punto sentí que en Racing ya había dado todo lo que tenía quedar y hubiera sido injusto si me quedaba", contó el mediocampista rosarino, de 35 años, en diálogo con Radio La Red.

Además, Vecchio aseguró que se trató de una "decisión totalmente personal" y que se la transmitió a Víctor Blanco, presidente de Racing, con quien mantiene un vínculo muy cercano por su relación con Mercedes, una de las hijas del mandatario de la "Academia".

"Lo hablé con Víctor y me entendió, como siempre. Mucho no le gustó al principio y es normal, pero siempre me ayudó y me dio la posibilidad de salir. Hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club".

Con respecto a los rumores que hablaban de un conflicto con los referentes, Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Iván Pillud y Gabriel Hauche, Vecchio explicó: "Es muy difícil llevarse bien con todo el mundo, a veces podés tener una discusión por algo. Todos los seres humanos tenemos un ego muy grande y los futbolistas, multiplicado por 10".

En la misma línea, destacó: "Les tengo muchísimo respeto y agradecimiento porque me bancaron en la etapa de recuperación, que fue larga. No teníamos ningún inconveniente, muchas veces se sobredimensionan cosas que realmente no pasan".

Sobre el tiempo que pasó sin jugar tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Vecchio indicó que fue una "decisión del entrenador", Fernando Gago, y detalló: "En su momento me enojé como podía pasarle a cualquiera, porque los jugadores somos egoístas y queremos jugar. Tal vez no estaba al 100% para jugar y Fer no creía que estaba para competir. Mirándolo desde lejos, quizás no lo estaba".

Sobre la continuidad de su carrera, el volante indicó: "La semana que viene defino mi futuro. Yo quiero seguir compitiendo, no me importa si es acá o afuera. Estoy un poco baleado, pero puedo seguir un poco más".

"Hablamos con algunos clubes, pero la decisión la tengo que tomar con tiempo. Tengo una familia y no es fácil movernos a otro lugar. Dependeremos lo que nos convenga", cerró Vecchio.

Por otro lado, el volante central Santiago Sosa superó hoy la revisión médica y se convirtió en el sexto refuerzo de Racing en este mercado.

El exRiver llega a préstamo por un año, con una opción de compra de 4.000.000 de dólares por el 80% de su pase, que le pertenece al Atlanta United de la MLS.

De esta manera, el entrenador Gustavo Costas, que ya cuenta con las incorporaciones de Adrián Martínez (Instituto de Córdoba), Santiago Solari (Defensa y Justicia), Maximiliano Salas (Palestino, Chile), Facundo Cambeses (Banfield) y Bruno Zuculini (River), desde el lunes también tendrá a Sosa a disposición.

(Télam)