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La comisión directiva del Hispano Americano decidió rendirle un homenaje en la previa del partido que la primera división disputó en su cancha contra Ferrocaril YCF.
Hubo unas sentidas palabras y un minuto de silencio en su memoria. Estuvo presente su familia, amigos y compañeros. Algunos jugadores de Hispano no pudieron evitar las lágrimas y el técnico Palermo reconoció que no pudieron estar conectados al cien por ciento en el partido.
La Opinión Austral habló con la mamá y uno de los hermanos de Iván.
“Solamente gracias a todos por el apoyo y por los recuerdos. Va a estar siempre con nosotros” manifestó su madre.
“Que lo recuerden bien, así contento como siempre, es díficil recordar un momento negativo con mi hermano. Siempre alegre, siempre contento dándolo todo. Ahora está en todas partes” expresó su hermano.
Antes del partido, familiares de Iván le entregaron a los jugadores de Hispano un brazalete negro en su memoria.
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