Hace hoy 54 años, el Río Gallegos Tennis Club inauguraba la primera cancha cubierta del país en el predio de la Avenida San Martín y Avellaneda, luego de una construcción que duró casi un año, con el impulso de toda la institución encabezada por el presidente de ese tiempo Elio Arguelles.

El club se había fundado el 22 de octubre de 1922 por lo que ya tenía muchos años de vida, los terrenos donde se ubicaba habían sido adquiridos a poco de la fundación con un préstamo de 2.ooo pesos de uno de sus socios Juan Rudd, por lo que se trabajaba en nuevas ideas y había sido bajo la presidencia de Alberto Raúl Segovia en 1969 cuando se adquirieron los terrenos sobre la calle Avellaneda y comenzaba la construcción de la cancha cubierta.

La sede social que se había inaugurado en 1950 se veía así ampliada y con otro aspecto mas llamativo y llegaría finalmente el 9 de septiembre, día de la inauguración para tener un lugar donde se podía jugar a pesar de las inclemencias climáticas, lo que le dio al club otro aditamento mucho mayor para la práctica del tenis.

Por esa cancha pasaron a su tiempo Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Guillermo Coria y David Nalbandian entre las grandes figuras que transitaron por el tenis local y regional, por lo que hoy a 54 años de su construcción y con las ampliaciones actuales de dos canchas mas, el complejo mantiene su importancia en el mundo del deporte santacruceño.