Un torneo de handball modalidad playa tiene lugar en El Calafate, dentro del programa de los festejos de la Fiesta del Lago de este año, con la presencia de equipos no solamente del lugar sino también con visitas de la cuenca carbonífera y de Río Gallegos.

Varios equipos ya han arribado tal el caso de los representantes de 28 de Noviembre y de Río Gallegos con el equipo de Aluval, a los que se suman Grow Beach, Upsala, Chalten y Storni en prácticamente todas las divisiones que disputarán el torneo en el predio del gimnasio Palito Cherbukov.

La disputa se realizará en las categorías promocional, U16 y en primera, por lo que se espera una buena concurrencia con una disciplina que en la región esta en pleno crecimiento por lo que los amantes del handball están de parabienes con esta realización, lo que presupone en avance importante en el desarrollo de la disciplina.