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En la previa de la quinta fecha del Torneo René “Peneca” Muñoz de la primera división de Liga Sur, donde Hispano Americano enfrentará al equipo del Club Ferrocaril YCF, las autoridades del conjunto celeste decidieron organizar un emotivo homenaje a quien fuera un reconocido hincha y deportista de la institución Iván Carrizo.

“En la memoria de Iván Carrizo, amigo y deportista del Club Hispano Americano, previo al encuentro del domingo en 1era, se realizará un reconocimiento por su trayectoria y su humildad dentro del club a la familia Carrizo” expresaron desde las redes oficiales del club.