Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fue victoria de Santa Cruz por 5-2 frente a Los Pibes, en donde se notó la falta de fútbol, debido a los meses que estuvieron fuera de actividad. Mientras se jugaba este partido en la Enrique Pino, los delegados de la Primera C y D estaban reunidos en la sede de la Asociación. Y sí, este fin de semana vuelven estas categorías.

Primera C

Esta categoría solo jugará en la Nora Vera. El sábado se medirán: 13:00 Atlanta vs. Ahoniken, 15:00 La Academia vs. Deportivo Malvinas, 17:00 Fortín Marina vs. Panteras y 19:00 Defensores del Sur vs. Racing Río Gallegos.

Domingo: 13:00 Miramar vs. Quilmes, 15:00 Pasaje Aragón vs. Atlético Federal, 17:00 San Antonio vs. O’Higgins, 19:00 Ragazzi vs. Juventud Unida y 21:00 Bella Vista vs. Chopper’s. Al igual que la D, la fecha finalizará el lunes entre el duelo de Soem vs. Fénix a las 22:00.

Primera D

La cuarta categoría del fútbol de los barrios empezará hoy por la noche en la cancha Enrique Pino y Nora Vera. 20:00 Vagamundos vs. 22 de Septiembre y 22:00 Halcones del Norte vs. Adoem. Estos encuentros se jugarán en la cancha principal de la Asociación. Mientras en la segunda cancha del fútbol barrial jugarán: 20:00 Arco Iris vs. Misioneros y 22:00 Atlético Mineiro vs. Deportivo Caly.

El sábado solamente se jugará en la Enrique Pino. 13:00 La Vega vs. Gas Aike, 15:00 Cacique vs. Sur 87, 17:00 Q’Picu vs. Villa Mitre, 19:00 Bet-El vs. Real Sociedad y 21:00 Santa Cruz vs. Río Gallegos. Y cerrarán la fecha el lunes en la misma cancha Atlas vs. Los Pibes a las 20:00.