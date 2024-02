En un duelo con peso histórico, Vélez recibirá a un Huracán de mal presente

Vélez recibirá mañana a Huracán, en un partido con diferentes necesidades, en la continuidad de la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro tendrá lugar desde las 17.00, en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de ESPN Premium.

Vélez (7 puntos) y Huracán (4) se tienen 'pica' desde el partido definitorio jugado el 5 de julio del 2009 en el que el conjunto de Liniers se consagró campeón con un tanto de Maximiliano Moralez y lo dejó en la puerta al equipo dirigido por Ángel Cappa.

Es por eso que, si bien no es un clásico, cada vez que se enfrentan las hinchadas piden un extra al resto de los encuentros del campeonato.

Como agregado, Huracán comenzó el torneo con una mala racha de tres derrotas y un empate que ya pusieron en jaque el cargo de Facundo Sava como entrenador.

La principal falla hasta el momento es la cuestión defensiva, al punto que en la derrota contra Gimnasia de La Plata (3-1) sufrió goles con errores infantiles de posicionamiento.

La ausencia de Fernando Tobio, por una molestia muscular, sumó más incertidumbre y su reemplazante será Guillermo Burdisso. Lo positivo es que se descartó un desgarro y reaparecería contra San Lorenzo en Parque Patricios.

El temor de la dirigencia 'quemera' es volver a sufrir con el descenso por tabla general, que lo tuvo condicionado toda la temporada pasada, entre errores de contrataciones de entrenadores y jugadores con poco rodaje, y es por eso que se pusieron como plazo las próximas dos fechas: Vélez y San Lorenzo.

El panorama es otro en Vélez, que arrancó el campeonato mal (dos derrotas y un empate) y sufrió un duro reproche por parte de los hinchas tras el 5-0 ante River en la tercera fecha, pero en los últimos dos encuentros se repuso (3-1 vs. Gimnasia y 2-1 vs. Riestra) y tomó aire su DT Gustavo Quinteros.

El inconveniente de Vélez es el promedio, con sólo dos puntos de ventaja sobre Unión de Santa Fe (100), aunque Riestra -divide por una temporada- es el último al momento.

= Probables formaciones =

Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Christian Ordóñez, Nicolás Garayalde y Claudio Aquino; Braian Romero, Federico Pizzini y Rodrigo Piñeiro. DT: Gustavo Quinteros.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De la Fuente, Fabio Pereyra, Guillermo Burdisso y Guillermo Benítez; Franco Alfonso, Rodrigo Echeverría, William Alarcón y Héctor Fértoli; Walter Mazzantti y Leandro Garate. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 17.00.

TV: ESPN Premium.

Cancha: Vélez. (Télam)